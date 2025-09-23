Gigantul chinez BYD e pregătit dacă SUA îi interzice accesul la cipurile Nvidia

Producătorul chinez de mașini electrice BYD a anunțat marți că are un plan de rezervă în cazul în care nu va mai putea folosi cipurile Nvidia în vehiculele sale.

Producătorul chinez de mașini electrice BYD a anunțat marți că are un plan de rezervă în cazul în care nu va mai putea folosi cipurile Nvidia în vehiculele sale.

Declarația a fost făcută de vicepreședintele executiv al companiei, Stella Li, într-un interviu acordat CNBC. Ea a subliniat că, deși BYD nu a primit nicio interdicție oficială din partea autorităților chineze, compania este pregătită pentru orice situație: „Toată lumea are un plan de rezervă. BYD are un plan de rezervă”.

„ A vem întotdeauna un plan B”, spun chinezii

Oficialul companiei chineze a explicat că BYD a reușit să treacă fără probleme prin criza mondială de cipuri din timpul pandemiei, deoarece își dezvoltase deja multe tehnologii pe cont propriu:„Avem multe tehnologii puternice în interiorul companiei, așa că avem întotdeauna un plan B”.

Cipurile Nvidia sunt esențiale pentru sistemele inteligente din mașinile moderne, cum este Nvidia Drive AGX Orin, care ajută vehiculele să îndeplinească sarcini de conducere autonomă. Deși tensiunile dintre SUA și China au dus la restricții privind unele produse Nvidia, mai ales cele de ultimă generație, deocamdată nu există indicii că aceste cipuri auto vor fi interzise.

China, o piață prea mare ca să fie ignorată

„Nu cred că vreo țară ar face asta (să interzică total cipurile auto produse de Nvidia, n.r.) pentru că ar însemna moartea Nvidia”, a spus Li, adăugând că nimeni nu își dorește ca firma americană să piardă o piață importantă precum China.

BYD este cunoscută pentru faptul că își produce propriile baterii și multe componente esențiale, ceea ce o face mai puțin vulnerabilă în fața problemelor de aprovizionare.