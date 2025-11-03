Prima pagină » Știri externe » Microsoft semnează un contract cu companie IREN pentru acces la cipurile Nvidia

Microsoft a încheiat un acord, pe o durată de cinci ani, în valoare de 9.7 miliarde de dolari cu operatorul de centre de date IREN, care include acces la cipurile avansate produse de Nvidia, notează Reuters.
Radu Mocanu
03 nov. 2025, 14:57, Economic

Parteneriatul, în valoare de 9.7 miliarde de euro dintre Microsoft și IREN are ca scop extinderea capacităților de calcul ale companiei pentru a răspunde cererii în creștere a din domeniul AI Microsoft ar urma să beneficieze de de infrastructura IREN și de cipurile performante Nvidia necesare dezvoltării aplicațiilor bazate pe inteligență artificială.

De asemenea, compania va putea extinde rapid capacitatea de procesare fără a investi în construirea de noi centre de date sau în obținerea suplimentară de energie electrică.

IREN deține centre de date cu o capacitate totală de 2.910 megawați, alimentate integral din surse regenerabile.

Amy Hood, directorul financiar al Microsoft a precizat săptămâna trecută că deficitul de capacitate AI al companiei va continua cel puțin până la mijlocul anului 2026, în ciuda estimărilor anterioare care indicau o îmbunătățire pe finalul acestui an.

În urma anunțului, acțiunile IREN au crescut cu peste 20% în tranzacțiile de dinainte deschiderii pieței.