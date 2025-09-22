Proiect uriaș în domeniul AI. Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI

Nvidia a anunțat că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, compania care a creat ChatGPT, pentru a sprijini construirea de noi centre de date și dezvoltarea infrastructurii necesare rulării aplicațiilor de inteligență artificială.

Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic de referință, care prevede dezvoltarea unei infrastructuri AI bazate pe sisteme Nvidia, cu o capacitate de cel puțin 10 gigawați de putere de calcul.

Prima etapă de implementare este programată să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026.

„Totul începe cu puterea de calcul”, a declarat Sam Altman, directorul general al OpenAI, într-un comunicat.

„Infrastructura de calcul va sta la baza economiei viitorului, iar ceea ce construim împreună cu Nvidia va fi folosit atât pentru a genera noi descoperiri în domeniul AI, cât și pentru a oferi aceste inovații oamenilor și companiilor, la scară largă”, a adăugat Altman.

Investiția Nvidia vine la câteva zile după ce compania s-a angajat să investească 5 miliarde de dolari în producătorul de cipuri Intel, aflat în dificultate.

Nvidia a sprijinit OpenAI și într-o rundă de finanțare de 6,6 miliarde de dolari, în octombrie 2024.