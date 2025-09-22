Prima pagină » Economic » Proiect uriaș în domeniul AI. Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI

Producătorul de cipuri Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, au anunțat luni cele două companii, marcând o asociere între doi dintre cei mai vizibili lideri din domeniul inteligenței artificiale.
Proiect uriaș în domeniul AI. Nvidia va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI
Iulian Moşneagu
22 sept. 2025, 20:23, Economic

Nvidia a anunțat că va investi până la 100 de miliarde de dolari în OpenAI, compania care a creat ChatGPT, pentru a sprijini construirea de noi centre de date și dezvoltarea infrastructurii necesare rulării aplicațiilor de inteligență artificială.

Cele două companii au semnat o scrisoare de intenție pentru un parteneriat strategic de referință, care prevede dezvoltarea unei infrastructuri AI bazate pe sisteme Nvidia, cu o capacitate de cel puțin 10 gigawați de putere de calcul.

Prima etapă de implementare este programată să devină operațională în a doua jumătate a anului 2026.

„Totul începe cu puterea de calcul”, a declarat Sam Altman, directorul general al OpenAI, într-un comunicat.

„Infrastructura de calcul va sta la baza economiei viitorului, iar ceea ce construim împreună cu Nvidia va fi folosit atât pentru a genera noi descoperiri în domeniul AI, cât și pentru a oferi aceste inovații oamenilor și companiilor, la scară largă”, a adăugat Altman.

Investiția Nvidia vine la câteva zile după ce compania s-a angajat să investească 5 miliarde de dolari în producătorul de cipuri Intel, aflat în dificultate.

Nvidia a sprijinit OpenAI și într-o rundă de finanțare de 6,6 miliarde de dolari, în octombrie 2024.