Gruparea rebelă Houthi anunță sancțiuni împotriva ExxonMobil și Chevron

Centrul de Coordonare a Operațiunilor Umanitare, o structură apropiată de Houthi a a anunțat sancționarea a 13 companii americane, printre care ExxonMobil și Chevron, nouă directori și două nave.

Decizia vine ca răspuns la sancțiunile impuse de Statele Unite în acest an, deși, potrivit Houthi, exista un acord de încetare a atacurilor asupra navelor americane din Marea Roșie și Golful Aden.

De asemenea, gruparea de la Saana a revendicat luni atacul asupra unei nave olandeze care s-a soldat cu incendierea ambarcațiunii și rănirea ai doi membri ai echipajului.

Începând cu 2023, rebelii au lansat numeroase atacuri asupra vaselor pe care le consideră apropiate de Israel, declarând că acționează în solidaritate cu palestinienii în contextul războiului din Gaza.