Eveniment inedit în Germania. Sute de oi trec prin centrul orașului în drumul spre locurile de iernat

Sute de persoane s-au oprit pe marginea străzilor pentru a filma trecerea celor aproximativ 600 de animale din turma ciobanului Thomas Gackstatter, un eveniment care are loc anual și atrage tot mai multă atenție, relatează AP.

Oile, folosite pentru întreținerea spațiilor verzi

Oile se îndreptatu spre pășunile de iarnă din zona de vest a Nürnbergului, după ce, pe timpul verii, turma lui Gackstatter a fost folosită în diverse spații verzi ale orașului pentru a menține iarba la un nivel optim.

Traseul are peste 10 kilometri și include trecerea prin piața centrală, Hauptmarkt, potrivit agenției de presă dpa. Gackstatter afirmă că, din informațiile sale, Nürnberg este singurul oraș din Germania unde oile traversează centrul orașului. Orașul din landul Bavaria are aproximativ 540.000 de locuitori.

Înainte de trecerea turmei, autoritățile au solicitat publicului să elibereze ruta. De asemenea, utilizarea dronelor a fost interzisă.

Nürnberg nu este singurul oraș german unde oile sunt folosite pentru întreținerea spațiilor verzi. Practica există și în Berlin, Potsdam, Augsburg, Ulm și alte localități. Pășunatul contribuie la menținerea biodiversității și reduce costurile autorităților cu tunsul ierbii.

Pentru crescătorii de animale, această soluție oferă și un loc unde să-și țină oile într-o perioadă în care spațiile deschise devin tot mai rare.