Tragedie inimaginabilă în Congo / 32 de oameni au murit după ce un pod s-a surpat sub greutatea lor

Tragedie inimaginabilă în sud-estul Republicii Congo, acolo unde un pod dintr-o mină s-a surpat din cauza aglomerării, provocând moartea a cel puțin 32 de persoane, au anunțat duminică oficiali guvernamentali din zonă.

Podul de la mina Kalando din Mulondo, provincia Lualaba s-a prăbușit sâmbătă, după cum a informat ministrul de Interne al provinciei, Roy Kaumba Mayonde.

Declarațiile oficialului sunt, de altfel, extrem de grave. El acuză excavatorii ilegali că au intrat în forță în carieră, în ciuda ploilor abundente și a riscului crescut de alunecări de teren.

Au căzut unii peste alții

Tragedia s-a petrecut în condiții inimaginabile. Potrivit unui raport al Serviciului de Sprijin și Îndrumare pentru Mineritul Artizanal și la Scară Mică din Congo, excavatorii ilegali au tras focuri de armă și au stârnit panică printre mineri, care s-au grăbit să elibereze terenul din calea lor pe singurul pod disponibil.

Podul s-a surpat sub greutatea lor, iar oamenii au căzut „unii peste alții, provocând morți și răniți”.

În timp ce Mayonde a estimat numărul morților la cel puțin 32, raportul a precizat că cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața.

Mina a fost mult timp în centrul unei dispute între minerii „wildcat”, o cooperativă menită să organizeze operațiunile, și operatorii legali ai sitului, se adaugă în raport.

Congo, sfâșiat de corupție

Congo este cel mai mare producător mondial de cobalt, un mineral folosit pentru fabricarea bateriilor litiu-ion pentru vehicule electrice și alte produse, companiile chineze controlând 80% din producția din țara din Africa Centrală.

Acuzațiile de exploatare a copiilor, condițiile nesigure și corupția au afectat de mult timp industria minieră a țării.

Estul Congo, bogat în minerale, a fost sfâșiat timp de decenii de violența din partea forțelor guvernamentale și a diferitelor grupări armate, inclusiv a grupării M23, susținută de Rwanda, a cărei recentă reapariție a escaladat conflictul, agravând o criză umanitară deja acută.