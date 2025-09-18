Guvernul Bulgariei supravieţuieşte şi după cea de-a cincea moţiune de cenzură

Moţiunea a fost iniţiată de opoziţie, care a acuzat guvernul că nu a reuşit să reformeze sectoarele justiţiei şi securităţii, esenţiale pentru lupta împotriva corupţiei într-un stat membru al Uniunii Europene şi NATO, notează agenţia bulgară de presă BTA.

Aceasta a fost a cincea moţiune de cenzură împotriva guvernului de la preluarea mandatului în ianuarie.

Votul s-a încheiat cu 101 deputaţi pentru moţiune şi 133 împotrivă, fără abţineri. Pentru a fi adoptată, moţiunea ar fi avut nevoie de susţinerea majorităţii absolute a celor 240 de deputaţi din parlament.