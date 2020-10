Hackerii ruşi încearcă să fure informaţii privind dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID-19 de la Canada, Marea Britanie şi Statele Unite

Grupul de hackeri APT29 - cunoscut şi sub numele de Cozy Bear and the Dukes – este acuzat că lansat mai multe atacuri cibernetice pentru a fura informaţii şi cercetările realizate de mai multe crinicii de cercetare din Canada, Marea Britanie şi SUA, scrie CBC.ca.