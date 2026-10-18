Haos în Franța: Magazine de lux, jefuite în mai multe orașe. Marile branduri își întăresc paza

Mai multe magazine din orașele franceze au fost atacate sâmbătă, 17 octombrie, de grupuri de persoane care au spart vitrinele și au furat produse. Jafurile au avut loc atât în apropierea manifestațiilor împotriva costului ridicat al vieții, cât și la distanță de zonele în care erau autorizate protestele.

Potrivit TV5MONDE, primele jafuri din Paris au fost semnalate în apropierea Pieței Republicii, una dintre principalele piețe ale capitalei franceze și un loc frecvent folosit pentru manifestații, unde au avut loc confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine. Tineri care nu păreau preocupați de prezența camerelor de filmat au spart vitrinele mai multor magazine și au plecat cu produsele găsite în interior.

Printre magazinele atacate în capitala franceză se numără Monoprix, SFR, Yves Rocher, Carrefour City, Franprix și Etam. Un restaurant McDonald’s și un magazin Picard au fost, de asemenea, atacate, iar un showroom Kawasaki a fost incendiat.

Dior își întărește securitatea. Jafuri la JD Sports și Yves Saint Laurent

În Paris, Dior a suplimentat măsurile de securitate la magazinul său principal, apelând la o echipă privată de pază, din cauza îndoielilor privind protecția pe care o putea asigura poliția franceză. De asemenea, magazinul JD Sports din Châtelet, o zonă comercială aglomerată din centrul Parisului, a fost jefuit complet în noaptea de sâmbătă.

Un videoclip distribuit pe rețelele sociale surprinde un tânăr care se filmează în interiorul unui magazin Yves Saint Laurent, deja devastat. Acesta se arată surprins de prețurile unor articole vestimentare, apoi începe să ia și el produse din magazin.

Magazine de lux și mari branduri, atacate în toată Franța

Jafurile nu s-au limitat la Paris. În Lyon, au fost atacate magazinele Nike, Hugo Boss, Lancel, Sephora, The Kooples și Jott. Un magazin Boulanger, specializat în electronice și electrocasnice, a fost incendiat parțial.

La Lille, hoții au pătruns în magazine Sephora, Apple Store, Optic 2000 și Carrefour City. O sucursală a Băncii Poștale din Franța (La Banque Postale) a fost devastată, la fel ca magazinul oficial al clubului de fotbal LOSC Lille.

În Rennes, au fost atacate Galeries Lafayette, Orange, Afflelou și Starbucks, iar în Strasbourg, un magazin Primark.

La Nantes, au fost jefuite magazinele Foot Locker, Courir și Fnac, în timp ce la Bordeaux au fost atacate magazinele Decathlon, Intersport, Apple Store și Carrefour Express.

Incidente similare au fost raportate în Nancy, Clermont-Ferrand și Perpignan. Pe rețelele sociale au circulat imagini cu jafuri și distrugeri și la alte magazine, printre care H&M, Micromania și Swarovski.

Comercianții povestesc momentele de groază

La Lyon, proprietara unei florării a povestit că mai multe persoane au pătruns în magazin după ce au spart vitrina cu pietre. Femeia ținea încă în mână una dintre pietrele folosite de atacatori atunci când a vorbit cu jurnaliștii francezi.

„Au intrat din toate părțile și, deși le-am spus că suntem doar florari, nu le-a păsat. Nu aveam unde să mergem și ne-a fost foarte frică”, a povestit aceasta.

Femeia a precizat că vitrina magazinului fusese spartă și în timpul protestelor „vestelor galbene”, care au început în Franța în 2018, din cauza scumpirii carburanților și a costului ridicat al vieții.

Reprezentanții marilor companii comerciale au condamnat jafurile și distrugerile. Conducerea Carrefour a calificat incidentele drept inacceptabile, iar reprezentanții Intermarché și Lacoste și-au exprimat revolta față de devastarea magazinelor și distrugerea afacerilor.

1.200 de persoane reținute și 150 de polițiști și jandarmi răniți

Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat sâmbătă seară că 1.200 de persoane au fost reținute. 150 de polițiști și jandarmi au fost răniți în timpul violențelor.

Șeful Guvernului a avertizat că pagubele sunt considerabile în întreaga țară și a precizat că le-a cerut miniștrilor să sprijine comercianții care și-au pierdut mijloacele de existență.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, i-a descris pe autorii jafurilor drept „infractori de ocazie” și a anunțat că autoritățile dispun de numeroase înregistrări video care vor fi folosite pentru identificarea acestora.

„Avem foarte multe înregistrări video”, a spus ministrul, anticipând noi rețineri în zilele următoare.

Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a condamnat distrugerile și a subliniat că marea majoritate a manifestanților doreau să protesteze pașnic.

Și ministrul Comerțului, Serge Papin, a transmis că autoritățile s-au mobilizat pentru a-i ajuta pe comercianții care au suferit pierderi.

Președintele organizației patronale franceze Medef (Mișcarea Întreprinderilor din Franța), care reprezintă interesele companiilor și angajatorilor, Patrick Martin, a calificat jafurile drept inacceptabile.