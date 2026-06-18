Hong Kong paralizat de ploi extreme. Autoritățile au emis cel mai grav nivel de alertă

Observatorul meteorologic local a emis avertizarea de nivel „negru”, cea mai severă din sistemul de alertă al teritoriului, relatează The Independent. Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații au depășit 70 de milimetri într-o singură oră, iar condițiile meteo nefavorabile urmau să continue pe parcursul zilei.

În urma avertizării, cursurile au fost suspendate, iar unele companii și instituții și-au redus sau întrerupt temporar activitatea. Autoritățile au cerut populației să evite deplasările neesențiale și să rămână în locuri sigure până la ameliorarea vremii.

Ploile afectează sudul Chinei de mai multe zile

Hong Kong și o mare parte din sudul Chinei se confruntă de mai multe zile cu precipitații abundente, generate de activitatea intensă a musonului din sud-vest și de un sistem de presiune scăzută care persistă în regiune.

Meteorologii au avertizat că rafalele puternice de vânt ar putea continua să afecteze teritoriul. În unele zone au fost înregistrate viteze ale vântului de aproximativ 80 de kilometri pe oră.

Actuala avertizare reprezintă a doua alertă de nivel maxim emisă în Hong Kong de la începutul anului. Prima situație similară a fost înregistrată la începutul lunii iunie.

Risc de inundații și alunecări de teren

Autoritățile au avertizat asupra posibilității producerii unor inundații rapide, în special în zonele joase și în regiunile vulnerabile la acumulările de apă.

În paralel, administrația din Shenzhen, oraș aflat la granița cu Hong Kong, a emis la rândul său o alertă meteo de nivel ridicat. Locuitorii au fost sfătuiți să evite zonele inundabile și alte locații considerate periculoase.

Oficialii chinezi au atras atenția și asupra riscului crescut de viituri, alunecări de teren și alte fenomene asociate ploilor abundente.

Serviciile sociale rămân deschise

În ciuda condițiilor meteorologice dificile, centrele destinate copiilor, persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități au rămas deschise pentru a asigura sprijinul necesar categoriilor vulnerabile.

Alerta meteo a fost emisă cu o zi înaintea unei minivacanțe de trei zile în Hong Kong, perioadă în care numeroși locuitori intenționau să călătorească. Autoritățile monitorizează evoluția situației și au anunțat că vor actualiza avertizările în funcție de condițiile din teren.