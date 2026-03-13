Prima pagină » Știri externe » Hotel House din Porto Recanati, „ghetoul vertical” din Italia unde trăiesc aproape 2.000 de migranți

Un bloc uriaș de 17 etaje din Porto Recanati, Italia, a devenit simbolul degradării urbane și al marginalizării sociale. Clădirea, cunoscută sub numele de Hotel House, găzduiește aproximativ 2.000 de migranți care trăiesc în condiții precare, scrie Il Post.
Hotel House se află la câțiva kilometri de centrul localității Porto Recanati, în regiunea Marche. Este aproape de șoseaua Adriatica și la mai puțin de un kilometru de mare. Clădirea are 17 etaje și aproximativ 480 de apartamente identice, fiecare de aproximativ 55 de metri pătrați și cu un mic balcon. Privită de sus, construcția are forma unei cruci, arată Il Post.

În prezent, aproximativ 2.000 de migranți locuiesc aici, mulți provenind din Pakistan, Bangladesh sau alte țări asiatice. La parter funcționează câteva mici afaceri: magazine alimentare, un transfer de bani, o agenție de turism și un salon de frizerie. Ele deservesc comunitatea din clădire.

Condiții de trai extrem de dificile

Imobilul este însă într-o stare avansată de degradare. Ascensoarele nu mai funcționează, iar locatarii sunt nevoiți să urce zilnic zeci sau chiar sute de trepte pentru a ajunge la apartamentele lor. Pe fiecare nivel există balcoane deteriorate, ferestre sparte și coridoare întunecate. „Pentru a ajunge la apartamente este nevoie de lanternă chiar și ziua”, spun locuitorii.

În multe locuințe nu există încălzire centrală, iar pentru gătit sunt folosite butelii de gaz, adesea depozitate pe balcoane. De asemenea, clădirea nu dispune de apă potabilă. Locatarii folosesc apa dintr-un puț de 55 de metri adâncime doar pentru spălat.

De la complex de vacanță la clădire abandonată

Hotel House a fost construit la sfârșitul anilor ’60 cu ideea de a oferi „viața într-o locuință cu serviciile unui mare hotel”. Inițial, majoritatea apartamentelor erau cumpărate ca a doua locuință de vacanță de familii din nordul Italiei. Complexul includea atunci numeroase facilități: restaurante, magazine, o piscină, terenuri de sport și spații de joacă pentru copii.

Declinul a început în anii 2000. Atunci, o parte dintre proprietari au început să își vândă locuințele sau să le închirieze. Urmarea a fost că în zonă s-au instalat grupări criminale. În acea perioadă, clădirea a devenit și o zonă cunoscută pentru trafic de droguri, iar serviciile comune au fost treptat suspendate din cauza datoriilor.

Hotel House: inspecții și riscul de evacuare

Autoritățile au efectuat mai multe inspecții în clădire și au descoperit probleme grave: infiltrații în instalațiile electrice, scări de evacuare nefuncționale, subsoluri inundate și materiale periculoase precum azbestul în structura balcoanelor. Prefectura din Macerata a cerut primăriei să intervină, existând chiar discuții despre închiderea forțată a clădirii.

Totuși, o evacuare ar fi dificilă deoarece aproximativ o șesime din populația orașului Porto Recanati locuiește în Hotel House.

Planuri de reabilitare

Noua administrație a imobilului încearcă să identifice soluții pentru reabilitare. Se încearcă inclusiv accesarea unor fonduri publice pentru eficiență energetică și atragerea unor investitori imobiliari. Administratorii spun însă că renovarea completă ar putea dura ani și ar necesita investiții majore, deoarece clădirea nu a beneficiat de lucrări de întreținere semnificative de mult timp.

Hotel House rămâne astfel unul dintre cele mai cunoscute exemple din Italia de degradare urbană și segregare socială într-un singur bloc de locuințe.

