Îl vor mai vota ucrainenii pe Zelenski la următoarele alegeri? Rezultatele celui mai nou sondaj

În același timp, un ipotetic „Partid Zalujnîi” ar obține cel mai mare sprijin la alegerile parlamentare, scrie Ukrainska Pravda.

Ucrainenii îl preferă pe Zelenski la președinție

La întrebarea „Dacă alegerile prezidențiale ar avea loc duminica viitoare, pentru care candidat ați vota?”, 31% dintre respondenți l-au ales pe Volodimir Zelenski. Urmează Valeri Zalujnîi, fost comandant suprem al Forțelor Armate și actual ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, cu 25%, Petro Poroșenko cu 6% și Kyrylo Budanov cu 5%. În vestul Ucrainei, sprijinul pentru Zelenski și Zalujnîi este egal, 27% fiecare. În rândul persoanelor de peste 50 de ani, Zalujnîi depășește ușor scorul lui Zelenski: 31% față de 30%.

Aprobarea activității președintelui

Referitor la activitatea actualului președinte, 33% dintre respondenți au declarat că aprobă cu tărie acțiunile lui Zelenski, iar 32% aprobă într-o oarecare măsură. Doar 16% au exprimat dezaprobare, cu tărie sau într-o oarecare măsură.

La întrebarea pentru ce partid ar vota, 22% au ales Partidul lui Zalujnîi, 14% Blocul lui Zelenski, 8% Partidul Azov și 8% Solidaritatea Europeană. Partidul lui Zalujnîi este mai popular decât Blocul lui Zelenski în toate grupele de vârstă și majoritatea regiunilor, cu excepția sudului, unde ratingurile sunt egale, de 19%. Totodată, 74% dintre respondenți și-ar dori apariția de noi partide la următoarele alegeri parlamentare.

Sondajul a fost realizat între 22-27 iulie, prin interviuri telefonice asistate de computer (CATI), pe un eșantion de 2.400 de rezidenți ucraineni cu vârsta de peste 18 ani, excluzând teritoriile temporar ocupate. Marja de eroare pentru un eșantion aleatoriu simplu este de 2,0 puncte procentuale.