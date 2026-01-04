Alimentele se ieftinesc în Bulgaria

Majoritatea alimentelor de bază s-au ieftinit în Bulgaria spre finalul anului 2025. Tendința generală este una de scădere a prețurilor, chiar dacă anumite legume au înregistrat creșteri vizibile.

Mai multe ieftiniri decât scumpiri

Potrivit datelor oficiale, citate de Novinite, cele mai multe scăderi de preț s-au regăsit la fructe, produse lactate, carne, ouă și alimente de bază precum zahărul, orezul sau leguminoasele. Reducerile nu au fost spectaculoase, dar sunt suficiente pentru a indica o temperare a pieței alimentare, după perioadele de scumpiri din ultimii ani.

Există însă și excepții notabile. Prețurile unor legume au crescut, iar acestea au influențat ușor evoluția generală a pieței. Castraveții și roșiile au înregistrat cele mai mari majorări procentuale, produse care nu se află în plin sezon. Dovleceii au urmat aceeași tendință, în timp ce varza și ceapa au avut creșteri mai moderate.

Legume de bază, la prețuri mai mici

În schimb, alte legume importante pentru consumul zilnic s-au ieftinit. Ardeii, morcovii și cartofii se numără printre produsele care au înregistrat scăderi de preț. La fructe, aproape toate prețurile au scăzut, singura excepție fiind bananele.

Scăderi și la lactate, carne și ouă

La produsele lactate, prețurile au scăzut la lapte, unt și unele brânzeturi, compensând ușoarele creșteri înregistrate la alte produse. Și în categoria carne și ouă, prețurile au fost, per ansamblu, în scădere.

Chiar dacă indicele general al pieței a urcat ușor, evoluția este explicată în principal de scumpirile punctuale la legume, nu de o creștere generalizată a costurilor. Per ansamblu, datele arată că Bulgaria încheie anul cu mai multe ieftiniri decât scumpiri la alimentele de bază.