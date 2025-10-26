Incident armat la o universitate din Pennsylvania. Cel puțin șapte răniți

Procuratura districtului Chester a transmis că forțele de ordine au intervenit și anchetează cazul.

Nu au fost furnizate alte detalii despre incident sau despre starea victimelor. Autoritățile au cerut oamenilor să evite zona.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, a scris pe X că a fost informat cu privire la împușcături și a oferit sprijinul deplin al administrației sale universității și forțelor de ordine locale.

Lincoln, o universitate istorică pentru afro-americani din Oxford, se află la aproximativ 70 de kilometri sud-vest de Philadelphia.