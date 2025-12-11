Podul peste Tisa a trecut testele de rezistență. Noul pod rutier dintre România și Ucraina, aproape de finalizare

Consiliul Județean Maramureș a anunțat că verificările structurale au implicat opt camioane de câte 40 de tone, însumând 320 de tone distribuite în mai multe puncte ale construcției. Testările au debutat pe partea românească și au continuat pe cea ucraineană, confirmând comportamentul optim al structurii.

Întârzierile din Ucraina

Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș au precizat că avansul lucrărilor este unul foarte bun, în special pe segmentul românesc al podului, unde aproximativ 100 de muncitori au fost mobilizați zilnic, majoritatea specialiști maramureșeni.

Deși pe partea ucraineană au existat întârzieri, după mai multe discuții tehnice, ritmul lucrărilor a fost accelerat. Oficialii estimează că operaționalizarea podului peste Tisa va avea loc la începutul anului viitor, iar recepția tehnică urmează să fie realizată în perioada imediat următoare.

Caracteristicile tehnice ale noii construcții

Noul pod peste Tisa are o lungime de 240 de metri, configurați astfel: 70 de metri pe partea românească, 100 de metri în zona centrală și 70 de metri pe partea ucraineană. Împreună cu infrastructura destinată punctului de trecere a frontierei, investiția depășește un kilometru.

Proiectul reprezintă o modernizare necesară, având în vedere că traficul rutier dintre Maramureș și Ucraina se desfășoară încă, din anul 2000, pe un pod vechi din lemn și metal, cu un singur sens. Creșterea fluxului de transport după izbucnirea războiului din Ucraina a amplificat nevoia unei infrastructuri moderne și sigure.