Incident incredibil. Două avioane militare s-au ciocnit în aer deoarece piloții făceau fotografii

Două avioane militare s-au ciocnit în aer deoarece piloții făceau fotografii. Incidentul incredibil s-a produs în urmă cu cinci ani, dar acesta a fost dezvăluit publicului recent.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
22 apr. 2026, 16:17, Știri externe

Două avioane de vânătoare sud-coreene F-15K s-au ciocnit în aer în 2021, deoarece piloții făceau fotografii și videoclipuri, potrivit BBC.

Piloții au supraviețuit, dar accidentul a provocat pagube semnificative de aproximativ 600.000 de dolari.

Încercând să obțină imagini cât mai bune, ei au apropiat avioanele prea mult și au provocat coliziunea.

Ancheta ulterior a stabilit vinovăția unui pilot. Acesta a fost sancționat de superiori pentru comportamentul său și pentru utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor.

