Indonezia. Echipele de salvare găsesc epava avionului dispărut sâmbătă în munții Sulawesi

Aparatul de zbor, un ATR 42-500 al companiei Indonesia Air Transport, zbura de la Yogyakarta, pe insula Java, către Makassar, capitala provinciei South Sulawesi. A dispărut de pe radar la scurt timp după ce controlorii de trafic aerian i-au cerut să corecteze alinierea pentru aterizare, potrivit Associated Press.

Avionul transporta opt membri ai echipajului și trei pasageri de la Ministerul Afacerilor Maritime și Pescuitului, aflați într-o misiune de supraveghere maritimă aeriană. Ultima poziție înregistrată a fost în zona Leang-Leang din Maros, un district montan al provinciei.

Duminică dimineață, un elicopter al Forțelor Aeriene a observat ceea ce părea a fi o fereastră de avion într-o zonă împădurită pe versantul muntelui Bulusaraung, a declarat Muhammad Arif Anwar, șeful Oficiului de Căutare și Salvare din Makassar.

Salvatorii de la sol au recuperat ulterior fragmente mai mari ale fuselajului și cozii, împrăștiate pe un versant abrupt.

„Descoperirea secțiunilor principale ale avionului restrânge semnificativ zona de căutare și oferă indicii esențiale pentru găsirea victimelor, mai ales a celor care ar putea fi încă în viață”, a spus Anwar, potrivit sursei citate.

Echipele de salvare, atât terestre cât și aeriene, au continuat să se deplaseze către locul epavei, în ciuda vântului puternic, a ceții dense și a terenului abrupt, care au încetinit operațiunile, a menționat general-maior Bangun Nawoko, comandantul militar al regiunii Sulawesi de sud.

Indonezia, cu peste 17.000 de insule, depinde masiv de transportul aerian și feriboturi, iar accidentele de transport, de la avioane și autobuze până la feriboturi, au reprezentat o problemă constantă în ultimii ani.