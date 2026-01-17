Un avion a dispărut într-o regiune muntoasă din estul Indoneziei

Un avion cu pasageri a dispărut sâmbătă pe o insulă din Indonezia, potrivit Le Figaro. Numeroase echipe terestre și aeriene, civile și militare, au fost trimise în zonă. La operațiunea de căutare participă elicoptere și drone.

Autoritățile indoneziene au declanșat misiunea sâmbătă după-amiază după ce au pierdut contactul cu un avion de mici dimensiuni care transporta 11 pasageri. Avionul a dispărut în timp ce zbura deasupra estului țării, au declarat pentru AFP reprezentanții echipelor de salvare.

Aeronava aparține companiei aeriene Indonesia Air Transport. Avionul se îndrepta spre Makassar, în Sulawesi de Sud, după ce a decolat din Yogyakarta, pe insula Java. Contactul s-a pierdut la scurt timp după ora ora locală 13.00.

Șeful agenției locale de căutare și salvare, Muhammad Arif Anwar, a declarat că echipele au fost desfășurate într-o zonă muntoasă din regiunea Maros, la aproximativ 42 de kilometri de capitala provinciei, Makassar, în apropierea ultimei poziții cunoscute a aeronavei. El a adăugat că în cadrul căutărilor terestre și aeriene au fost implicate forțele aeriene, poliția și voluntarii.

În Indonezia au fost mai multe accidente aviatice

Indonezia, un vast arhipelag din Asia de Sud-Est, se bazează în mare măsură pe transportul aerian pentru a conecta miile sale de insule. Țara nu stă foarte bine la capitolul siguranță aeriană deoarece în ultimii ani s-au înregistrat mai multe accidente.

În septembrie anul trecut, un elicopter care transporta șase pasageri și doi membri ai echipajului s-a prăbușit la scurt timp după decolare în provincia Kalimantanul de Sud. Două săptămâni mai târziu, patru persoane au fost ucise în prăbușirea unui alt elicopter în districtul îndepărtat Ilaga, din provincia Papua.