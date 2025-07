Inundație fulgerătoare in SUA pe fondul ploilor abundente din New Mexico. Zeci de persoane blocate în case și mașini

Inundația care a apărut pe neașteptate a fost provocată de ploile abundente din statul New Mexico. Zeci de persoane din localitatea montană Ruidoso și din împrejurimi au rămas blocate în case și vehicule, potrivit Reuters. De asemenea, o casă, smulsă din fundații, a fost văzută plutind în aval pe apele învolburate ale râului Rio Ruidoso.

