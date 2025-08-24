Incendiu la centrala nucleară din regiunea rusă Kursk, în urma unui atac cu drone ucrainene

Un atac cu drone ucrainene asupra centralei nucleare din regiunea rusă Kursk a avariat un transformator auxiliar și a dus la reducerea cu 50% a capacității de funcționare a unității trei a centralei, a declarat serviciul de presă al centralei, citat de Reuters.

În urma atacului, la centrala nucleară a izbucnit un incendiu, care a fost stins în scurt timp de pompieri. De asemenea, nivelurile de radiații la fața locului și în zona înconjurătoare nu au depășit limitele normale.

Ucraina nu reacționat după lansarea atacului. În schimb, Kievul a declarat de mai multe ori că atacurile sale în Rusia sunt o răspuns la atacurile continue ale Rusiei asupra Ucrainei și au ca scop distrugerea infrastructurii considerate cruciale pentru eforturile militare generale ale Moscovei.

Centrala nucleară Kursk se află în apropiere de granița cu Ucraina, la 40 de kilometri vest de orașul Kursk, pe malul râului Seim.

Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat de mai multe ori asupra pericolelor luptelor în jurul centralelor nucleare de când Rusia a început războiul în Ucraina.

Atacul are loc în ziua în care Ucraina sărbătorește ziua independenței, care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991.