Războiul din Ucraina, ziua 1323. Putin afirmă că Rusia a capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați în Ucraina în acest an

Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a asigurat marţi că nu există „consecinţe pentru siguranţa nucleară” după ce o dronă a lovit turnul de răcire al unei centrale nucleare ruse, notează AFP.

Operatorul nuclear rus Rosenergoatom a raportat pe Telegram că o „dronă de luptă a forţelor armate ucrainene a încercat să atace un turn de răcire la centrala nucleară din Novovoronej”, în centrul Rusiei, în cursul nopţii de luni spre marţi.

AIEA a indicat că a fost informată de Rusia că o dronă a lovit centrala.

Putin afirmă că Rusia a capturat aproape 5.000 kilometri pătrați în Ucraina în acest an

Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că forțele ruse au capturat aproape 5.000 de kilometri pătrați de teritoriu în Ucraina în 2025 și că Moscova și-a păstrat inițiativa strategică completă pe câmpul de luptă.

Câștigurile Rusiei din 2025 ar reprezenta aproape 1% din suprafața terestră a Ucrainei, iar țara controlează aproape 20% din total.

Ucraina va majora importurile de gaze cu 30% după noile atacuri rusești

După o serie de lovituri masive lansate de Rusia asupra sectorului energetic, Ucraina intenționează să crească importurile de gaze naturale cu aproximativ 30%, a anunțat ministrul Energiei, Svitlana Hrynciuk.

Ucraina va majora importurile de gaze naturale cu 30%, în urma noilor atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice, a declarat marți ministrul Energiei, Svitlana Hrynciuk, după o întâlnire cu ambasadorii statelor G7.

Autoritățile instalate de Rusia verifică telefoanele elevilor în Crimeea ocupată

Autoritățile de ocupație din Crimeea verifică telefoanele elevilor în școli pentru a identifica conținutul și setările care ar putea indica o poziție pro-ucraineană, a raportat Centrul pentru Combaterea Dezinformării pe 7 octombrie.

„Activiștii mișcărilor ucrainene din teritoriile ocupate temporar raportează că, în școlile din Crimeea, reprezentanții administrației de ocupație, împreună cu personalul militar rus, verifică telefoanele mobile ale copiilor, căutând aplicații interzise, servicii VPN și chiar limba ucraineană în setări”, a declarat centrul.

Banca Mondială reduce prognoza de creștere a PIB-ului Ucrainei pentru 2026

Creșterea produsului intern brut (PIB) prognozată pentru Ucraina pentru 2026 a scăzut cu peste 3%, potrivit unui raport recent publicat de Banca Mondială.

Banca Mondială se așteaptă acum ca economia Ucrainei să crească cu doar 2% — cu 3,2 puncte procentuale mai puțin decât previziunile din iunie 2025.

„Se preconizează că creșterea economică a Ucrainei va slăbi”, se arată în raport. „Expansiunea economică va încetini probabil la 2% în 2025, de la 2,9% în 2024, pe măsură ce invazia prelungită a Rusiei afectează investițiile și activitatea economică.”