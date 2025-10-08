Un atac rusesc a provocat daune grave unei centrale electrice ucrainene

Doi muncitori au fost răniţi în atac, potrivit DTEK, cel mai mare operator de energie electrică din Ucraina. Compania nu a furnizat alte informaţii, inclusiv locaţia centralei.

Sectorul energetic a fost un câmp de luptă cheie de când Rusia a lansat invazia totală asupra vecinului său, în urmă cu mai bine de trei ani, potrivit AP.

În fiecare an, Rusia a încercat să paralizeze reţeaua electrică ucraineană înainte de iarna grea, în speranţa de a eroda moralul publicului şi de a perturba producţia militară. Ucraina a acuzat Moscova că foloseşte iarna ca armă.

Ucraina a ripostat cu atacuri de lungă distanţă asupra aprovizionării cu energie a Rusiei, provocând recent întreruperi în unele regiuni ruseşti de-a lungul frontierei.

Ministerul Apărării rus a declarat miercuri că apărarea aeriană a interceptat peste noapte 53 de drone ucrainene deasupra a nouă regiuni ruseşti.

Oraşul ucrainean Shostka, din regiunea Sumî, din nord-estul ţării, a fost grav afectat de atacul rus asupra reţelei electrice, spun oficialii.

Autorităţile locale au instalat corturi unde localnicii se pot încălzi, pot bea ceai fierbinte, îşi pot încărca telefoanele şi pot primi sprijin psihologic, potrivit şefului regional Oleh Hryhorov.

Rusia a lovit şi infrastructura energetică din regiunile Cernihiv din nordul Ucrainei, Herson din sud şi Dnipropetrovsk din sud-est, au declarat autorităţile.

Forţele aeriene ucrainene au declarat că au interceptat sau blocat, marţi noaptea, 154 din cele 183 de drone ruseşti de atac şi momeală lansate asupra ţării.