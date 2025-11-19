Atac cu rachete și drone asupra Ucrainei

Autoritățile ucrainene au introdus opriri de urgență ale alimentării cu energie după ce Rusia a vizat din nou infrastructura energetică a țării într-un atac masiv cu rachete și drone lansat în cursul nopții de 19 noiembrie, scrie Kyiv Independent.

De această dată, principalele ținte au fost orașe din vestul Ucrainei, printre care Liov și Ternopil.

În Liov, un incendiu de proporții a izbucnit la primele ore ale dimineții, imaginile publicate de un deputat al Consiliului Local, Ihor Zinkevych, arătând un nor uriaș de fum acoperind orașul.

Acesta i-a avertizat pe locuitori să își închidă ferestrele din cauza riscului de poluare a aerului.

Primarul Andrii Sadovîi a confirmat ulterior că un depozit de anvelope a fost lovit, fără a se înregistra victime.

La Ternopil, autoritățile au raportat lovituri asupra unor clădiri rezidențiale.

Fotografiile apărute pe rețelele sociale arată etaje întregi distruse în blocuri de locuințe. Deocamdată nu există informații despre eventuali răniți sau decese.

Ministerul Energiei de la Kiev a transmis că penele de curent au fost impuse în mai multe regiuni din cauza atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice. În același timp, armata poloneză a anunțat că a ridicat avioane de vânătoare în spațiul său aerian, ca măsură de precauție.