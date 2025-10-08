Ucraina va majora importurile de gaze cu 30% după noile atacuri rusești

Ucraina va majora importurile de gaze naturale cu 30%, în urma noilor atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice, a declarat marți ministrul Energiei, Svitlana Hrynciuk, după o întâlnire cu ambasadorii statelor G7.

„Planificăm o creștere a importurilor cu aproximativ 30%, dacă vom reuși să ne extindem capacitatea de import”, a spus Hrynciuk.

Ea a adăugat că prioritatea este asigurarea necesarului pentru lunile octombrie-decembrie, dar că importurile suplimentare pot continua și în restul sezonului rece.

Ministrul a precizat că volumul exact de gaze importate va depinde de intensitatea atacurilor rusești, de gradul de avariere a rețelei de transport și de ritmul în care producția internă de gaze va putea fi reluată.

„Cu cât vom reuși să restabilim mai rapid producția, cu atât vom avea nevoie de mai puține importuri”, a spus ea, menționând și posibilitatea de a crește achizițiile de gaze naturale lichefiate (LNG).

În aceeași zi, președintele Volodimir Zelenski a anunțat alocarea a 36 de milioane de dolari pentru consolidarea rețelei energetice în regiunile de pe linia frontului.

Fondurile vor fi folosite pentru protejarea instalațiilor critice și pentru crearea unui stoc de echipamente destinate refacerii rapide a alimentării cu energie în zonele afectate.

Rusia a intensificat recent atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv un bombardament de amploare pe 3 octombrie, care a vizat rafinării și depozite de gaze.

În doar o zi, Moscova a lansat peste 26 de atacuri asupra obiectivelor energetice, potrivit Kyiv Independent.