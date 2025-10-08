Rusia afirmă că impulsul pentru pace generat de summitul Trump–Putin „s-a epuizat în mare măsură” și dă vina pe Europa

Trump și Putin s-au întâlnit în august la o bază aeriană din orașul Anchorage, Alaska, însă nu au reușit să ajungă la niciun acord de pace care să pună capăt luptelor, relatează AFP.

Eforturile diplomatice de a opri conflictul au stagnat de atunci.

Trump s-a arătat din ce în ce mai frustrat de aparenta reticență a lui Putin de a accepta o înțelegere, afirmând luna trecută că este „foarte dezamăgit” de liderul rus.

„Din păcate, trebuie să admitem că puternicul impuls generat la Anchorage în favoarea acordurilor… s-a epuizat în mare măsură”, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, citat de agențiile de presă ruse.

El a dat vina pe Europa pentru impas, acuzând-o că dorește să ducă un „război până la ultimul ucrainean”.

Trump a adoptat o atitudine tot mai ostilă față de Moscova în ultimele luni, exprimându-și în același timp simpatia pentru Ucraina.

În septembrie, el a scris pe platforma Truth Social că Ucraina ar trebui să încerce să „recupereze” toate teritoriile ocupate, cu ajutorul Europei și al NATO.

Luna trecută, vicepreședintele american JD Vance a declarat la postul Fox News că Washingtonul ia în considerare trimiterea de rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina.

Putin a avertizat că o astfel de mișcare ar reprezenta „un nivel cu totul nou de escaladare”.

Miercuri, Riabkov a afirmat că trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina ar avea consecințe „grave” și a îndemnat Washingtonul să reanalizeze decizia.

Relațiile dintre SUA și Rusia „se fisurează” la „temelia lor”, a adăugat Riabkov, „iar americanii sunt de vină pentru asta”.