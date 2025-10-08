Ucraina așteaptă deschiderea negocierilor cu UE până la sfârșitul anului

Negocierile Ucrainei cu Uniunea Europeană intră într-o nouă etapă, a transmis miercuri, pe pagina sa de socializare, vicepremierul pentru Integrare Europeană și Euro-Atlantică, Taras Kachka. El a explicat că Ucraina continuă să adopte acte legislative esențiale pentru alinierea la standardele europene și pentru avansarea procesului de aderare.

Reforme legislative în ritm alert

„Ucraina pune în aplicare măsurile prevăzute în Foaia de parcurs privind funcționarea instituțiilor democratice, fără a aștepta deschiderea formală a clusterelor. Nu vrem să încetinim sau să oprim procesul de negociere”, a transmis oficialul.

Kievul continuă cu pași repezi să implementeze reforme legislative importante pentru apropierea de Uniunea Europeană. A fost deja adoptată legea privind înființarea unei agenții de plăți în sectorul agricol, instituție-cheie pentru implementarea politicii agricole europene: „Prin intermediul ei vor fi acordate subvențiile, iar crearea acesteia a fost o prioritate în procesul de aliniere”, a explicat vicepremierul ucrainean.

Administrație locală mai transparentă

El a menționat că Parlamentul de la Kiev a aprobat, în primă lectură, și proiectul de lege privind asigurarea legalității și transparenței în activitatea administrației locale, încă un pas esențial în consolidarea guvernanței și încrederii în autoritățile locale: „Proiectele de infrastructură vor deveni un instrument cheie pentru creșterea economică a comunităților ucrainene, iar un control eficient crește încrederea în autoritățile locale și deschide noi oportunități pentru dezvoltarea regională”.

Tot mai aproape de aderare

Transmisiunile publice ale ședințelor Radei Supreme fac, de asemenea, parte din reformele pentru întărirea instituțiilor democratice, a scris demnitarul ucrainean.

Vicepremierul a adăugat că autoritățile de la Kiev se așteaptă ca statele membre ale Uniunii Europene să finalizeze în curând pozițiile de negociere, astfel încât discuțiile de aderare să poată fi deschise în toate domeniile până la sfârșitul acestui an.