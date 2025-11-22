Ucraina va purta consultări cu SUA în Elveția pentru un acord de pace cu Rusia

„Începem consultări între oficiali de rang înalt ai Ucrainei și ai Statelor Unite privind posibilele coordonate ale unui viitor acord de pace în Elveția. Apreciem participarea părții americane și disponibilitatea acesteia pentru discuții substanțiale”, a declarat pe Telegram Rustem Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare din Ucraina, citat de Reuters.

O versiune anterioară a mesajului menționa „parteneri europeni”, însă această referire a fost eliminată ulterior fără explicații.

Președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența delegației ucrainene, condusă de șeful biroului său și incluzând oficiali de top în domeniul securității, precum și instrucțiunile pentru negocieri.

„Ucraina nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii, iar reprezentanții statului ucrainean vor apăra interesele legitime ale poporului ucrainean și bazele securității europene”, a subliniat Biroul prezidențial într-un comunicat.

Această rundă de negocieri are loc sub presiunea unui ultimatum impus de președintele american Donald Trump, care a cerut Ucrainei să accepte planul său de pace în termen de șase zile, până pe 27 noiembrie, de Ziua Recunoștinței în SUA, altfel riscă să rămână fără sprijinul militar american. Planul propus de Washington presupune concesii teritoriale semnificative pentru Ucraina, iar Rusia și-a arătat deja disponibilitatea să îl accepte, sporind presiunea asupra Kievului.

Liderii europeni au criticat dur planul lui Trump, dar au promis că nu va fi decis nimic fără acordul Ucrainei, insistând pe protejarea intereselor Kievului și pe găsirea unei soluții „demne”.