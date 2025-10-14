Momente vesele cu Trump la Sharm el-Sheik / Meloni – singura femeie între 30 de bărbați / Lista neagră a lui Trump

Întâlnirea de la Sharm el-Sheik va rămâne un moment de neuitat în ce privește istoria Orientului Mijlociu (despre care lui Trump îi place să puncteze, într-un mod dramatic-glumeț, că s-a rezolvat după 3.000 de ani) și, fără îndoială, o remarcabilă realizare a celui de-al doilea mandat al lui Trump.

Summitul la care au fost prezenți marii lideri ai lumii a mai fost încă ceva: momente de bonomie și de neașteptate dovezi de umanitate. La urma urmei, oricât de multe funcții ar precede un nume, persoana din spatele lui nu este decât un om.

Un spectacol nu doar al liderului politic, ci și al omului.

Al omului supus greșelii, al omului imperfect, al lingușitorului, al perfidului, al diplomatului care-și uită masca e om dur în camera de hotel.

„Nu te deranjează să fii numită „frumoasă”, nu-i așa? Pentru că ești”

Publicația Politico a realizat un top al celor mai amuzante momente ale summit-ului de la Sharm el-Sheik și probabil că vedeta a fost premierul italian Giorgia Meloni, care nu doar că l-a determinat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan să-i promită că o să facă cumva ca Meloni să renunțe la fumat, ci și pe Trump să exclame în plin discurs:

„Este o femeie tânără și frumoasă”, adăugând apoi: „Dacă folosești cuvântul „frumoasă” în Statele Unite în legătură cu o femeie, înseamnă că ți se termină cariera politică, dar îmi voi încerca norocul. Nu te deranjează să fii numită „frumoasă”, nu-i așa? Pentru că ești”.

Se adaugă la asta și faptul că Meloni a fost singura femeie prezentă la summit-ul din Egipt, între 30 de lideri mondiali.

„Nu-mi vine să cred, ești discret astăzi”

O altă remarcă a avut Trump pentru Macron, pe care l-a numit „bunul său prieten”.

Căutându-l în jur, din priviri, fără succes, spune: „Mi-l imaginez pe Emmanuel stând undeva în spatele meu.. unde este? Nu-mi vine să cred, ești discret astăzi”.

A fost un moment la care toți ceilalți au izbucnit în râs, inclusiv Meloni, cu care Macron nu are o dinamică foarte bună.

„Mulți bani, bani nelimitați”

Un alt moment pitoresc a fost atunci când Trump l-a văzut la summit pe proprietarul echipei Manchester City, vicepreședintele și vice-prim-ministrul Emiratelor Arabe Unite, șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan:

„Mulți bani, bani nelimitați! Și e și un om bun…”, a zțmbit, paternal, Trump.

Ce căuta președintele FIFA în Egipt

Dar poate că cea mai neobișnuită apariție a fost cea a președintelui FIFA, Gianni Infantino, care a pozat pentru o fotografie cu Trump și chiar s-a alăturat fotografiei de grup, amestecându-se printre ceilalți lideri politici ai lumii – un moment a cărui explicație rezidă în aceea că anul viitor, Cupa Mondială la Fotbal va avea loc în Statele Unite, în mare parte – un stimulent comun pentru Trump și Infantino să-și dezvolte prietenia.

Intrarea la primul meci din SUA va costa fanii cel puțin 560 de dolari, în timp ce cele mai ieftine bilete la finala Cupei Mondiale costă 2.030 de dolari. „Cel puțin Trump își poate permite asta”, comentează Politico.

„Nu vreau să omor pe nimeni”

Cine a spus că liderii europeni nu sunt prieteni? Datoria președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan de a fi prudent s-a extins până la a-l îndemna pe Meloni să renunțe la fumat .

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus Erdoğan, lucru pe care Macron l-a considerat „imposibil”.

„Știu, știu”, a oftat Meloni, avertizând-o că renunțarea la fumat ar putea să o facă mai puțin sociabilă. „Nu vreau să omor pe nimeni.”

Ce voia să spună Starmer?

Nici momentul Keir Starmer nu a trecut neobservat.

Este cunoscută dorința lui Starmer de a menține relații bune cu Trump, însă un moment ciudat s-a petrecut în timpul discursului președintelui american.

Starmer părea pregătit să se adreseze mulțimii, dar Trump i-a tăiat-o scurt:

”E foarte bine că ești aici”, apoi și-a reluat propriul discurs, forțându-l pe Starmer să facă pași distanță față de podiumul la care vorbea Trump.

Nimeni nu va ști vreodată ce avea de gând să spună Starmer.

Lista numelor din Cartea Neagră a lui Trump

Dar probabil că secretul secretului acestui summit este lista numelor din cartea neagră a lui Trump. În fața tuturor liderilor mondiali, președintele SUA a recunoscut că are câțiva pe care nu-i place deloc, dar că nu vom afla niciodată cine sunt aceia:

„Am câțiva care nu-mi plac în mod special, dar nu vă voi spune cine sunt”, a spus el, pentru ca, peste câteva secunde, să adauge: „Sau poate că o voi face”.