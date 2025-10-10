Macron urmează să numească un nou premier azi

Numirea este considerată pe scară largă ca fiind ultima şansă a preşedintelui de a-şi relansa al doilea mandat, care se va încheia în 2027. Fără majoritate în Adunarea Naţională pentru a-şi promova agenda, Macron se confruntă cu critici din ce în ce mai aprige, chiar şi din interiorul propriei tabere.

Prim-ministrul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia brusc luni, la doar câteva ore după prezentarea noului cabinet. Demisia şocantă a determinat apeluri la demisia lui Macron sau la dizolvarea parlamentului. Acestea au rămas însă fără răspuns, preşedintele anunţând miercuri că va numi un succesor în termen de 48 de ore, potrivit AP.

În ultimul an, guvernele minoritare succesive ale lui Macron s-au prăbuşit în rapidă succesiune, lăsând a doua cea mai mare economie a Uniunii Europene împotmolită în paralizie politică, în timp ce Franţa se confruntă cu o criză a datoriilor.

La sfârşitul primului trimestru al anului 2025, datoria publică a Franţei se ridica la 3,346 trilioane de euro sau 114% din produsul intern brut.

Rata sărăciei în Franţa a atins, de asemenea, 15,4% în 2023, cel mai ridicat nivel de la începutul înregistrărilor în 1996, potrivit celor mai recente date disponibile de la institutul naţional de statistică.

Dificultăţile economice şi politice îngrijorează pieţele financiare, agenţiile de rating şi Comisia Europeană, care a presat Franţa să respecte normele UE privind limitarea datoriei.