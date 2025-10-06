Criză politică în Franța: Premierul Sebastien Lecornu și-a dat demisia, Macron a acceptat-o /

Sébastien Lecornu și-a dat demisia din funcția de premier, iar președintele Emmanuel Macron a acceptat-o, scrie Le Figaro.

Demisia acestuia vine la aproape o lună după ce președintele francez l-a numit în funcție.

Cu o zi în urmă, Lecornu anunțase structura noului guvern, care însă a primit critici din partea întregului spectru politic.

Lecornu a stat 27 de zile în funcție și, în aceste condiții, devine cel mai efemer prim-ministru din istorie.

Franța se confruntă cu o criză guvernamentală din vara anului 2024, atunci când victoria extremei drepte la alegerile europarlamentare l-a determinat pe Macron să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate.

Reacții

Piețele financiare nu au întârziat să reacționeze după demisia lui Lecornu. Bursa de la Paris a scăzut brusc cu aproape 2% luni dimineața, după anunțul palatului Élysée.

La scurt timp după, atât Jordan Bardella, cât și Marine Le Pen, reprezentanții extremei drepte franceze, i-au cerut președintelui Macron să dizolve Adunarea Națională.

„Cu siguranță, vor avea loc alegeri în următoarele săptămâni, dacă nu în următoarele luni, iar Rassemblement National va fi pregătit să-și asume responsabilitățile”, a declarat Bardella, potrivit Le Figaro.

Jean-Luc Mélenchon a reacționat la scurt timp după demisia lui Sébastien Lecornu. Pe X, liderul La France Insoumise solicită examinarea „imediată” a moțiunii depuse de 104 deputați pentru demiterea lui Emmanuel Macron.

„După demisia lui Sébastien Lecornu, solicităm examinarea imediată a moțiunii depuse de 104 deputați pentru destituirea lui Emmanuel Macron”, a scris el, potrivit Le Figaro.

Declarațiile lui Sébastien Lecornu

Premierul francez demisionar, Sébastien Lecornu, a declarat luni că nu erau îndeplinite condițiile care să-i permită să rămână în funcție, după ce a demisionat după mai puțin de o lună de la preluarea mandatului.

De asemenea, Lecornu a dat vina pe intransigența partidelor politice pentru demisia sa, spunând că era deschis compromisurilor, „dar fiecare partid politic voia ca celălalt partid politic să adopte întregul său program”.