Israelul a atacat sudul Libanului. O persoană a fost ucisă iar alte șapte au fost rănite

Raidurile aeriene efectuate înainte de răsărit asupra satului Msayleh au lovit un loc unde se vindeau utilaje grele, distrugând un număr mare de vehicule.

Un vehicul care transporta legume şi care se afla întâmplător în zonă în momentul atacurilor a fost lovit, ucigând o persoană şi rănind o alta, potrivit postului de televiziune Al-Manar al Hezbollah.

Ministerul Sănătăţii a declarat ulterior că persoana ucisă era un cetăţean sirian, iar răniţii erau un cetăţean sirian şi şase libanezi, dintre care două femei.

Armata israeliană a declarat că a lovit un loc în care erau depozitate utilaje destinate reconstrucţiei infrastructurii grupării militante Hezbollah, potrivit AP.

De la sfârşitul războiului de 14 luni dintre Israel şi Hezbollah, care s-a încheiat cu un armistiţiu negociat de SUA, Israelul a efectuat aproape zilnic atacuri aeriene, ucigând zeci de persoane. Israelul acuză Hezbollah că încearcă să-şi reconstruiască capacităţile după ce grupul a suferit pierderi grele în timpul războiului.

La începutul lunii octombrie, şeful ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a solicitat eforturi reînnoite pentru a pune capăt definitiv ostilităţilor din Liban după război. El a declarat că, până la sfârşitul lunii septembrie, au verificat 103 civili ucişi în Liban de la încetarea focului.

Cel mai recent război dintre Israel şi Hezbollah a ucis peste 4.000 de persoane în Liban, inclusiv sute de civili, şi a provocat distrugeri estimate la 11 miliarde de dolari, potrivit Băncii Mondiale. În Israel, 127 de persoane au murit, inclusiv 80 de soldaţi.