Inundaţii devastatoare în Hawaii. Autorităţile au declarat stare de urgenţă şi mii de persoane au fost evacuate

Autorităţile din Hawaii au declarat stare de urgenţă după ce ploile abundente din ultima perioadă au provocat inundaţii, alunecări de teren şi au condus la fisurarea mai multor baraje. David Ige, guvernatorul Hawaii, a ordonat evacuarea a mii de locuinţe, din cauza nivelurilor ridicate ale apelor, conform CNN News.

”Decretarea stării de urgenţă a făcut ca fondurile de stat să devină disponibile şi utilizabile, rapid şi eficient, pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate de ploi”, a scris pe contul său de Twitter David Ige.

I’ve just signed an emergency proclamation for the State of Hawai‘i after heavy rains and flooding caused extensive damage to both public and private property across the islands. (1/2) pic.twitter.com/IPiXBznuwh

The emergency proclamation makes state general funds available that can be used quickly and efficiently to help those impacted by the severe weather, which is expected to continue until Friday. You can view the proclamation here: https://t.co/AymKvvePYl (2/2)