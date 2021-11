Iranul anunţă progrese în purificarea uraniului, riscând să complice negocierile internaţionale

Organizaţia iraniană pentru Energie Nucleară a transmis că Iranul are un stoc de 210 kilograme de uraniu purificat la nivelul de 20%, conform agenţiilor Tasnim şi Fars, citate de Associated Press.

În plus, Iranul susţine că are şi 25 de kilograme de uraniu cu o concentraţie de 60%. "Până acum, am produs 25 de kilograme de uraniu purificat la nivelul de 60%, ceea ce, cu excepţia ţărilor care au arme nucleare, niciun alt stat nu poate produce", a declarat Behrouz Kamalvandi, purtătorul de cuvânt al Organizaţiei pentru Energie Atomică de la Teheran, citat de agenţia Reuters.

Conform Acordului nuclear din 2015, Iranul nu ar trebui să atingă un nivel de purificare a uraniului mai mare de 3,67%. Uraniul cu o concentraţie de purificare de peste 90% poate fi utilizat pentru fabricarea de arme nucleare.

Anunţul făcut de Iran riscă să complice negocierile internaţionale pe tema relansării Acordului nuclear din 2015, care urmează să fie reluate pe 29 noiembrie, la Viena.

Preşedintele Iranului, Ebrahim Raisi, a avertizat, joi, ţările occidentale, inclusiv Statele Unite, că nu va accepta "solicitări excesive" în cursul negocierilor pe tema Acordului nuclear, care vor fi reluate după cinci luni de întrerupere. "Nu vom pleca de la masa negocierilor, dar ne vom opune oricăror solicitări excesive care ar afecta interesele poporului iranian. Nu vom face niciun pas înapoi de la protejarea intereselor cetăţenilor iranieni, dar vom continua eforturile de anulare a sancţiunilor şi luăm măsuri pentru a obţine eliminarea acestora", a afirmat Ebrahim Raisi.

Administraţia Joseph Biden a exprimat speranţa că Iranul va avea o abordare constructivă la negocierile internaţionale.

"Sperăm că Iranul va fi pregătit să negocieze şi va avea o atitudine de bună-credinţă", a declarat miercuri Ned Price, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington. Ned Price a afirmat că Administraţia de la Washington este convinsă că se poate ajunge rapid la o soluţie pentru relansarea Acordului nuclear iranian.

Administraţia de la Teheran a cerut Statelor Unite să modifice abordarea în negocieri. "Administraţia Joseph Biden trebuie să ia o decizie: fie vrea să menţină moştenirea lăsată de Donald Trump, fie vrea să o construiască pe a lui Joseph Biden. Este o decizie pur politică. Nu avem prea mult timp la dispoziţie", a declarat recent Saeed Khatibzadeh, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe.