Iranul susține că nu a purtat nicio negociere cu SUA încă de la începerea războiului

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, a reiterat încă o dată faptul că Iranul nu a purtat negocieri cu SUA încă de la începutul războiului, precizând că Teheranul nu va fi dispus să negocieze până când SUA nu va înceta atacurile.
Sursa foto: Hepta
Daiana Rob
31 mart. 2026, 00:55, Știri externe

Într-o postare publicată, în noaptea de luni spre marți, pe X, purtătorul de cuvânt al MAE de la Teheran, Esmaeil Baghaei, susține că nu a purtat nicio negociere cu SUA încă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

„Nu am purtat nicio negociere cu America în aceste 31 de zile. Ceea ce s-a întâmplat a fost trimiterea unei cereri de negociere, însoțită de o serie de propuneri din partea Americii, care ne-a parvenit prin intermediul anumitor intermediari, inclusiv Pakistanul”, acuză oficialul iranian.

Acesta a continuat mesajul, precizând că poziția Teheranului rămâne „foarte clară”.

„Poziția noastră este foarte clară. În prezent, pe măsură ce agresiunea militară și invazia Americii continuă cu intensitate maximă, toate eforturile și capacitățile noastre sunt dedicate apărării esenței Iranului. Am simțit experiențele anterioare cu carnea, pielea și oasele noastre și nu uităm trădarea care a fost adusă diplomației în două rânduri în mai puțin de un an”, a precizat Esmaeil Baghaei în mesajul său oficial.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a continuat să insiste că au loc discuții între Teheran și Washington, potrivit The Guardian. 

Leavitt a precizat că „elementele rămase” ale regimului de la Teheran sunt „din ce în ce mai dornice să pună capăt distrugerii și să vină la masa negocierilor, cât încă mai pot”.

Ea a adăugat că, în ciuda „atitudinii publice” a regimului iranian și a „știrilor false” din mass-media, discuțiile dintre SUA și Iran „continuă și decurg bine”, afirmă reprezentanta Washingtonului.

