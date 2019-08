Israelul a anunţat că interzice accesul în ţară a două membre ale Congresului Statelor Unite

„Israelul a decis: nu le vom permite celor două membre ale Congresului să intre în ţară”, a declarat Hotovely. „Nu vom permite ca cei care neagă dreptul nostru de a exista în această lume să intre în Israel. În principiu, această decizie este una justificată”.

Ilhan Omar şi Rashida Tlaib, membre ale Partidului Democrat, aveau programată o vizită în Israel şi Cisiordania la finalul acestei săptămâni.

The Times of Israel notează că această decizie a fost luată, cel mai probabil, ca urmare a presiunilor preşedintelui Statelor Unite, Donald Trump, care solicitase ca celor două să nu li se permită accesul în Israel.

It would show great weakness if Israel allowed Rep. Omar and Rep.Tlaib to visit. They hate Israel & all Jewish people, & there is nothing that can be said or done to change their minds. Minnesota and Michigan will have a hard time putting them back in office. They are a disgrace!