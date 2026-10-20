Italia se confruntă cu probleme de aprovizionare. Protestele transportatorilor lasă rafturile unor supermarketuri goale

Protestele transportatorilor împotriva creșterii prețurilor la carburanți continuă marți în mai multe regiuni din sudul Italiei. Drumuri și centre logistice au fost blocate din Puglia până în Sicilia, iar manifestațiile s-au extins și în Molise și Campania, relatează LaPresse.

În Campania, transportatorii au blocat inclusiv o cale de acces către portul Napoli. Aceștia le-au cerut și colegilor din nordul Italiei să se alăture protestelor.

Rafturi goale în supermarketuri

Potrivit La Repubblica, mai multe supermarketuri din Napoli și din împrejurimi au rămas fără o parte dintre produsele alimentare.

Cele mai mari probleme sunt la raioanele de fructe și legume, dar au fost semnalate lipsuri și la lactate, mezeluri și alte produse proaspete.

Situația s-a agravat luni, după ce transportatorii au blocat accesul către mai multe centre de distribuție.

Un responsabil al unui centru logistic din Gricignano di Aversa, de unde pleacă aproximativ 100 de camioane zilnic pentru aprovizionarea supermarketurilor, a declarat că activitatea este blocată de sâmbătă.

Reprezentanții sectorului comercial avertizează că problemele ar putea continua și în zilele următoare, dacă transporturile nu sunt reluate.

Guvernul italian încearcă să găsească o soluție

Vicepremierul și ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, urmează să se întâlnească marți, la Milano, cu reprezentanții transportatorilor pentru a discuta măsurile necesare încheierii blocajelor.

Guvernul italian analizează posibilitatea de a debloca 590 de milioane de euro, fonduri deja prevăzute în buget pentru reînnoirea flotelor companiilor de transport.

De asemenea, autoritățile analizează posibilitatea alocării unor fonduri suplimentare pentru sprijinirea sectorului transporturilor.

Organizațiile de transportatori cer însă măsuri care să compenseze creșterea costurilor cu carburanții.