Jean Castex, noul premier francez: O criză economică şi socială începe în Franţa

Castex a vorbit după ce a vizitat uzina producătorului de semiconductori X-Fab France din Corbeil-Essonnes, în apropiere de Paris, alegând fabrica drept un simbol al „situaţiei actuale şi a obiectivelor noastre”, a spus el.

Dincolo de un obiectiv pe termen scurt de reducere a şomajului cauzat de criza Covid-19, obiectivul final al guvernului este de a oferi noi locuri de muncă în Franţa şi de a sprijini industriile expuse concurenţei.

Castex îl înlocuieşte pe Edouard Philippe, în condiţiile în care Macron încearcă să recâştige din popularitate.

We're very honored to have welcomed Jean Castex, new prime minister, at the premises of X-FAB France this afternoon.

Less than 24 hrs after his appointment, he took the time to visit our fab in Corbeil-Essonnes near Paris. https://t.co/vVz9EkFUNZ