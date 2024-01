Aproape jumătate dintre americani au 500 de dolari sau mai puţin în conturile lor de economii, sumă care poate fi insuficientă în cazul unor cheltuieli neprevăzute, potrivit unui sondaj GOBankingRates.

Din cei 1063 de americani respondenţi, 29% dintre aceştia au declarat că au între 501 şi 5.000 de dolari în conturile lor de economii. În timp ce 21% dintre americani au 5.001 dolari sau mai mult.

60% din participanţii la sondaj au declarat că au cel mult 500 de dolari în conturile lor.

Lipsa economiilor din conturile curente sugerează că mulţi americani trăiesc din salariu în salariu. Acest lucru îi lasă vulnerabili în faţa unor cheltuieli neaşteptate, subliniind importanţa de a avea un fond de urgenţă pentru situaţii neprevăzute, dacă reuşesc să constituie unul.

Importanţa unui fond de economii

Conform CNBC, planificatorii financiari recomandă construirea unor rezerve în numerar, cunoscută sub numele de fond de urgenţă, pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute. Cu toate acestea, mulţi americani nu par să aibă unul.

"Incapacitatea americanilor de a face faţă unei urgenţe care costă 500 de dolari sau chiar 1.000 de dolari poate fi dăunătoare din punct de vedere financiar, cu un efect de domino asupra vieţii lor", spune Alex Lozano, planificator financiar certificat şi fondator al Lozano Group Wealth Management.

Bani alocaţi lunar şi pentru fondul de urgenţă

Christopher Lazzaro, consultant financiar autorizat şi fondator al Plan For It Financial, a declarat că un fond de urgenţă ar fi o salvare pentru americani pentru a nu cădea pradă datoriilor. Acesta le recomandă construirea unui fond de urgenţă care să valoreze între trei şi şase luni din cheltuielile lunare. Aspectul important îl constituie dorinţa şi iniţiativa de a crea un asemenea fond de rezervă, chiar dacă la început sumele puse deoparte sunt mai mici.

Românii stau mai bine la economii mari, dar tinerii au probleme financiare

Totodată, 58% dintre Millennials şi 38% dintre membrii Generaţiei Z din România afirmă că trăiesc de la un salariu la altul şi sunt îngrijoraţi că nu îşi vor mai putea susţine cheltuielile lunare.

Totuşi, pe fondul războiului de la graniţă şi a unei crize energetice şi economice, românii reuşesc să găsească resurse financiare şi pentru economii. În anul 2022, numărul românilor cu depozite bancare mai mari de 100.000 de euro a crescut cu 8084, ajungând la un vârf de 59.519 la finalul primelor nouă luni ale anului, potrivit statisticii realizate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, citate de Ziarul Financiar.

Potrivit analiştilor, românii preferă să lase economiile în grja băncilor, chiar dacă acestea plătessc dobânzi mai mici, pe fondul inflaţiei. Totodată, contează mai mult siguranţa existenţei unui asemenea fond de economii decât randamentul propriu-zis al depozitului bancar. Datorită acestui lucru, în ultimii zece ani, numărul depozitelor mai mari de 100.000 de euro din bănci a crescut de 4 ori, la fel ca şi valoarea sumelor economisite pe acest plafon.