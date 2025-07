Kievul fost ținta unui nou atac al Rusiei cu drone și rachete

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a declarat că salvatorii și medicii lucrează în patru districte ale capitalei. O stație de metrou din centrul Kievului, proprietăți comerciale, magazine, case și o grădiniță au fost avariate, au declarat autoritățile orașului.

