Kim Kardashian a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral

Kim Kardashian, în vârstă de 45 de ani, a anunțat că a fost diagnosticată cu un anevrism cerebral, o afecțiune pe care medicii cred că ar fi fost cauzată de stresul acumulat în urma divorțului de fostul ei soț, Kanye „Ye” West.

Dezvăluirea a fost făcută într-un teaser pentru noul sezon al reality-show-ului The Kardashians, difuzat pe platforma Hulu.

Conform publicației People, în clipul difuzat, Kim este surprinsă în timpul unei examinări RMN, iar ulterior le spune membrilor familiei: „A fost un mic anevrism.”

Sora ei, Kourtney Kardashian, reacționează surprinsă, iar Kim explică: „Mi-au spus doar… stres.”

Vedeta a vorbit deschis și despre perioada dificilă prin care a trecut după divorțul din 2021.

Într-o secvență emoționantă, Kim apare plângând și spune: „Sunt fericită că s-a terminat. Fostul meu va face mereu parte din viața mea, avem patru copii împreună.”

Potrivit Clinicii Mayo, un anevrism cerebral este o dilatare a unui vas de sânge din creier.

Deși majoritatea cazurilor nu sunt grave, o ruptură poate provoca o hemoragie cerebrală.

În același episod, Kim a menționat că stresul a dus și la reapariția psoriazisului, o afecțiune de piele cu care se confruntă de ani de zile.

„Nu am mai avut psoriazis de când am divorțat, dar acum a revenit. Probabil din cauza stresului”, a spus vedeta.