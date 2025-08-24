Kirril Vîșinski, unul dintre cei mai importanți lideri ai propagandei ruse, a murit la 58 de ani

Kirill Vîșinski, jurnalist rus de origine ucraineană, directorul executiv al agenției de presă ruse Rossiya Segodnya (Rusia Azi) și membru al Consiliului pentru Drepturile Omului din Rusia, a murit la vârsta de 58 de ani, după o îndelungată luptă cu boala, potrivit agenției ruse de știri, TASS.

Purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova, l-a descris ca pe „un profesionist remarcabil” și „un apărător al libertății de exprimare” pe acest Vîșinski, care fusese arestat în Ucraina, în 2018, sub acuzația de trădare și susținere a separatismului rus, pentru ca, mai apoi, în 2019, după 400 de zile, să fie eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri între Kiev și Moscova.

„Unul dintre primii care a devenit un adevărat luptător împotriva minciunilor”

„Acest om a fost un mare profesionist, un camarad care a contribuit enorm la jurnalismul mondial. În primul rând, poate, prin faptul că a fost unul dintre primii care a devenit un adevărat luptător împotriva minciunilor, împotriva celor care, în mod evident, nu respectă și nu recunosc libertatea de exprimare”, scrie Zacharova.

„Este o persoană care, în ciuda faptului că a îndurat temnițele regimului de la Kiev, a găsit puterea ca, după eliberare, să continue să lupte pentru alții, pentru camarazii săi”, mai scrie Zacharova în scrisoarea ei de condoleanțe.

După eliberare, Kirill Vîșinski s-a dedicat complet propagandei rusești în patria sa.

Instanța ucraineană i-a prelungit măsura detenției de opt ori

El a fost directorul executiv al agenției internaționale de știri Rossiya Segodnya („Rusia Azi” – diferit de „Russia Today”), o agenție media de stat, creată în 2013 prin decret prezidențial de Vladimir Putin și care are în componență site-ul Sputnik, alte site-uri și posturi de radio în mai multe limbi străine, axată pe știri scrise și de radio difuzate international.

Vîșinski a fost reținut la Kiev pe 15 mai 2018, iar două zile mai târziu a fost arestat la Tribunalul orașului Herson, sub suspiciunea că susține Donbasul și de trădare.

Pedeapsa maximă este de 15 ani de închisoare.

Instanța a prelungit măsura preventivă sub formă de detenție a lui Vîșinski de opt ori.

„Moscova a trimis la Kiev nenumărate note de protest”

Vîșinski însuși a numit aceste acuzații minciuni și manipulare și a menționat că, în timpul activității sale de redactor-șef al RIA Novosti Ucraina, al cărei șef era, Serviciul Secret Ucrainean nu a depus oficial plângeri împotriva sa.

La vremea respectivă, președintele rus, Vladimir Putin, a numit situația ca fiind „fără precedent” și a spus că Vîșinski a fost arestat „pentru activitățile sale profesionale directe și pentru exercitarea funcției sale jurnalistice”.

Moscova a trimis la Kiev nenumărate note de protest, cerând încetarea violenței împotriva membrilor presei.

În 2019, Curtea de Apel din Kiev a decis eliberarea lui Vîșinski.