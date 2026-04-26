La Damasc începe primul proces public din Siria împotriva unor oficiali din perioada fostului regim Assad

Atef Najib, un fost general de brigadă al armatei siriene care a condus Direcția de Securitate Politică din provincia Daraa, din sudul Siriei, în timpul regimului Assad și care este, de asemenea, vărul fostului președinte, a apărut în fața instanței pentru a răspunde acuzațiilor legate de „crime împotriva poporului sirian”, potrivit agenției de știri de stat siriană SANA, citată de Associated Press.

Najib a fost singurul dintre acuzați care a fost arestat și a fost prezent în persoană la tribunal, duminică, pentru o ședință pregătitoare a procesului, care va continua luna viitoare. Mulțimi de oameni s-au adunat în fața tribunalului pentru a sărbători.

Najib a ocupat funcția în 2011, când niște adolescenți care au scris graffiti antiguvernamentale pe zidul unei școli din Daraa au fost arestați și torturați. Cazul a devenit „un catalizator” pentru protestele în masă împotriva politicilor represive ale forțelor de securitate ale guvernului lui Assad.

Represiune brutală a protestelor

La acea vreme, protestele au avut parte de o represiune brutală din partea guvernului și au degenerat într-un război civil care a durat 14 ani și care s-a încheiat cu înlăturarea lui Assad de la putere în decembrie 2024, în urma unei ofensive fulgerătoare a rebelilor. Atunci, Assad a fugit în Rusia, în timp ce majoritatea membrilor cercului său restrâns au părăsit și ei Siria.

Assad însuși și fratele său, Maher, fost comandant al Diviziei a 4-a Blindate a armatei siriene — pe care activiștii opoziției siriene l-au acuzat de ucideri, tortură, extorcare și trafic de droguri, pe lângă faptul că administra propriile centre de detenție. Cei doi au fost acuzați în lipsă, alături de o serie de alți foști oficiali de rang înalt din domeniul Securității.

Un fost ofițer de informații a fost arestat

Vineri, autoritățile siriene l-au arestat pe Amjad Yousef, un fost ofițer de informații care a apărut într-un videoclip care a fost făcut public în urmă cu patru ani, care se presupune că îl arăta pe el și pe camarazii săi executând zeci de prizonieri legați la ochi și încătușați în suburbia Tadamon din Damasc, în timpul războiului civil din țară.

Guvernul președintelui interimar Ahmad al-Sharaa a fost criticat pentru întârzierile înregistrate în demararea procesului de justiție tranzițională promis. Siria se străduiește să se refacă după 14 ani de război civil care s-au soldat cu aproximativ jumătate de milion de morți, alte milioane de persoane strămutate și o țară devastată și divizată.

Autoritățile par acum să acționeze mai agresiv pentru a-i urmări penal pe oficialii legați de Assad.