Leonardo DiCaprio va produce un film biografic despre tânărul Bela Lugosi

Scenariul este semnat de reputatul duo Scott Alexander și Larry Karaszewski, autorii filmului „Ed Wood” (1994), care i-a adus lui Martin Landau premiul Oscar pentru rolul lui Lugosi în ultimii ani de viață. De această dată, povestea se va concentra asupra tinereții actorului — de la emigrarea sa din Ungaria în Statele Unite, până la consacrarea pe Broadway și în celebrul film Dracula din 1931, potrivit publicației Deadline.

Filmul urmărește ascensiunea spectaculoasă și declinul rapid al lui Lugosi, marcat de refuzul rolului din Frankenstein, care a fost ulterior interpretat de rivalul său Boris Karloff. Proiectul este descris ca o explorare a faimei, identității și prețului celebrității într-o epocă în care Hollywood-ul își construia miturile.

Reprezentanții Universal nu au comentat oficial informația, însă surse apropiate producției afirmă că filmul se află în etapă incipientă de dezvoltare, scenariul fiind în lucru de aproximativ doi ani.

Leonardo DiCaprio, care va produce filmul alături de Jennifer Davisson și Michael Hampton, colaborează din nou cu Universal după succesul lungmetrajelor Killers of the Flower Moon și Queen of Bones.