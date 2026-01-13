Liderii occidentali vor discuta la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, alături de președinta Comisiei Europene, intenționează să participe la o întâlnire cu Donald Trump și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, au declarat pentru Financial Times trei oficiali familiarizați cu planurile.

Oficialii negociază detaliile reuniunii, care este programată pentru miercurea viitoare și la care ar putea participa și alți lideri din „Coaliția de Voință”.

Întâlnirea de la Davos va urmări obținerea aprobării lui Trump pentru acordurile negociate săptămâna trecută la Paris între SUA, Ucraina și liderii europeni.

Steve Witkoff, Jared Kushner, precum și secretarul de stat Marco Rubio vor face parte din delegația americană la Forumul Economic Mondial.

„Fără SUA, nimic din toate acestea nu se întâmplă”, a spus un oficial european pentru FT, referindu-se în special la angajamentele Marii Britanii și Franței de a desfășura trupe în Ucraina în cazul unui eventual armistițiu cu Rusia.

Participarea a șase lideri din G7, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar reprezenta un nivel record de prezență a grupului la Davos. Sanae Takaichi, premierul Japoniei, nu este așteptată să participe la reuniunea din Elveția.

Negocierile fac parte dintr-un efort mai larg condus de Statele Unite pentru a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.