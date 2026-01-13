Prima pagină » Știri externe » Liderii occidentali vor discuta la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Liderii occidentali vor discuta la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina

Liderii occidentali vor discuta săptămâna viitoare, la Davos, despre garanțiile de securitate pentru Ucraina în cazul unui armistițiu cu Rusia.
Liderii occidentali vor discuta la Davos despre garanțiile de securitate pentru Ucraina
Iulian Moşneagu
13 ian. 2026, 14:53, Știri externe

Liderii Italiei, Germaniei, Franței, Canadei și Regatului Unit, alături de președinta Comisiei Europene, intenționează participe la o întâlnire cu Donald Trump și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Forumul Economic Mondial de săptămâna viitoare, au declarat pentru Financial Times trei oficiali familiarizați cu planurile.

Oficialii negociază detaliile reuniunii, care este programată pentru miercurea viitoare și la care ar putea participa și alți lideri din Coaliția de Voință”.

Întâlnirea de la Davos va urmări obținerea aprobării lui Trump pentru acordurile negociate săptămâna trecută la Paris între SUA, Ucraina și liderii europeni.

Steve Witkoff, Jared Kushner, precum și secretarul de stat Marco Rubio vor face parte din delegația americană la Forumul Economic Mondial.

Fără SUA, nimic din toate acestea nu se întâmplă”, a spus un oficial european pentru FT, referindu-se în special la angajamentele Marii Britanii și Franței de a desfășura trupe în Ucraina în cazul unui eventual armistițiu cu Rusia.

Participarea a șase lideri din G7, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar reprezenta un nivel record de prezență a grupului la Davos. Sanae Takaichi, premierul Japoniei, nu este așteptată să participe la reuniunea din Elveția.

Negocierile fac parte dintr-un efort mai larg condus de Statele Unite pentru a ajunge la un acord de pace care să pună capăt războiului declanșat de Rusia în urmă cu aproape patru ani.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Vicepremierul Oana Gheorghiu cere taxe mai MARI! „Erau foarte mici în România...”
Gandul
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cancan
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport
Dmitri Medvedev l-a luat peste picior pe Donald Trump și i-a spus să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA”
Libertatea
Leguma folosită des de români care poate intoxica organismul, conform medicului Virgiliu Stroescu: „S-a demonstrat”
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor