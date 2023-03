Lloyd Austin a vorbit cu ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, după incidentul cu drona prăbuşită în Marea Neagră

"Tocmai am vorbit la telefon cu omologul meu rus, ministrul Şoigu. Aşa cum am spus în mod repetat, este important ca marile puteri să fie modele de transparenţă şi comunicare, iar Statele Unite vor continua să efectueze activităţi aeriene oricând permite legislaţia internaţională", a afirmat Lloyd Austin, citat de agenţia The Associated Press.

Ministerul rus al Apărării a confirmat convorbirea telefonică. "Pe 15 martie, ministrul rus al Apărării, generalul Serghei Şoigu, şi secretarul american al Apărării, Lloyd Austin, au discutat prin telefon, la iniţiativa părţii americane", a comunicat Ministerul Apărării de la Moscova, potrivit cotidianului Le Monde.

Washingtonul şi Moscova îşi atribuie reciproc responsabilitatea pentru incidentul aerian produs marţi deasupra Mării Negre, soldat cu prăbuşirea unei drone militare de tip MQ-9 a Statelor Unite.

Lloyd Austin a transmis un avertisment Rusiei, cerându-i să acţioneze în mod "sigur şi profesionist". "Acest episod periculos intervine într-un context de acţiuni agresive şi riscante efectuate de piloţi ruşi în spaţiul aerian internaţional. Statele Unite vor continua să trimită aparate de zbor oriunde permite dreptul internaţional. Rusia are obligaţia de a utiliza aeronavele militare în mod sigur şi profesionist", a declarat Lloyd Austin.

În schimb, Administraţia de la Moscova a cerut Washingtonului să evite incursiunile aeriene în apropierea spaţiului aerian al Rusiei şi în apropierea zonelor din sud-estul Ucrainei ocupate de armata rusă. Anatoly Antonov, ambasadorul Rusiei în SUA, a afirmat miercuri că drona militară americană prăbuşită marţi în Marea Neagră se apropia "deliberat şi în mod provocator" de spaţiul aerian rus, astfel că forţele aeriene ruse au fost nevoite să reacţioneze. "Activităţile inacceptabile ale armatei americane în apropierea frontierelor noastre reprezintă o sursă de îngrijorare. Colectează informaţii, utilizate ulterior de regimul de la Kiev pentru atacarea forţelor militare ruse şi a teritoriului rus. Statele Unite trebuie să înceteze incursiunile aeriene în apropierea frontierelor ruse. Să punem o întrebare de tip retoric: dacă, spre exemplu, ar fi creată o zonă rusă de atac în apropierea oraşelor New York ori San Francisco, cum ar reacţiona Forţele Aeriene americane sau Forţele Navale?", a declarat Anatoly Antonov.