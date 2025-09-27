Locuitorii din Alaska primesc cecuri în valoare de 1.000 de dolari. Iată de ce

Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani. Pentru comparație, dacă s-ar fi aplicat formula inițială, fiecare locuitor ar fi primit aproape 3.800 de dolari. Legislatorii au abandonat însă formula legată de performanța fondului și stabilesc acum suma în funcție de buget, potrivit AP.

Pentru unii, banii reprezintă un bonus pentru vacanțe sau cumpărături. Pentru alții, sunt esențiali într-un stat cu costuri extrem de mari la combustibil, internet și alimente.

O mamă din Fairbanks va folosi cei 3.000 de dolari primiți pentru familia ei să plătească o factură neașteptată la combustibil.

Fondul a fost creat în 1976 din bogăția petrolieră a statului, iar dividendele se plătesc din 1982.

În trei ani, inclusiv 2024, locuitorii au primit și ajutoare suplimentare pentru energie.