Locuitorii unui oraș japonez, furioși din cauza mulțimii de turiști care vin să vadă florile de cireș și Muntele Fuji

Turiștii care doreau o ședință similară au umplut curând un oraș liniștit de la poalele muntelui. Plângerile nu au întârziat să apară: ambuteiaje cronice; grămezi de gunoaie; străini nepoliticoși care băteau la ușile caselor private pentru a merge la toalete; turiști care se ușurau în curțile din față, potrivit AP.

Situația a devenit atât de gravă încât oficialii din Fujiyoshida au anunțat în februarie că anulează festivalul anual al florilor de cireș din acest an, care a început acum un deceniu ca o modalitate de promovare a turismului.

Ceea ce localnicii numesc „poluare turistică” a scos la iveală o problemă mai amplă pentru Japonia: pe măsură ce situația economică precară a țării se adâncește, oficialii sunt dornici de impulsul economic al creșterii turismului, chiar dacă comunitățile locale se află complet nepregătite pentru ceea ce înseamnă o mică armată de vizitatori străini pentru comunitățile lor.

„Această zonă este în principal un cartier rezidențial obișnuit, unde echilibrul (turismului) cu siguranța mediului de viață al oamenilor a devenit dificil”, a declarat Masatoshi Hada, managerul Departamentului de Economie și Mediu din Fujiyoshida, pentru Associated Press. „Am decis să nu promovăm un festival care ar atrage mai mulți vizitatori.”

10.000 de turiști pe zi

Chiar și fără festival, turiștii străini au umplut zona într-o zi însorită de la începutul lunii aprilie, când florile de cireș au atins apogeul. Străzile înguste până la popularul Parc Arakurayama Sengen au fost pline, vizitatorii stând la coadă pentru a filma priveliștile panoramice de renume mondial.

În ultimii ani,turiștii străini au depășit 10.000 pe zi în zonă, ceea ce „a amenințat viața de zi cu zi a locuitorilor”, a declarat orașul într-un comunicat din februarie.