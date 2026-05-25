Prima pagină » Life-Inedit » Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, a fost scos la vânzare

Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, a fost scos la vânzare

Ai putea fi noul proprietar al „Porții către Iad” (Gateway to Hell), un oraș care include o gelaterie numită „Crematoriul”, un teren de minigolf cu tematică demonică și o capelă pentru nunți.
Un oraș turistic neobișnuit, unde vizitatorii spun că „au fost în iad și s-au întors”, a fost scos la vânzare
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
25 mai 2026, 04:50, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Vrei să cumperi o bucată din Iad? Pentru 625.000 de dolari (539.000 de euro), poți deveni proprietarul unei părți din faimosul oraș Hell din statul american Michigan, potrivit Euronews.

Cele aproape trei hectare scoase la vânzare includ un teren de mini-golf, o gelaterie numită The Crematory, o capelă pentru nunți și numeroase atracții construite în jurul tematicii infernale.

După decenii în care a primit turiști la „Poarta către Iad”, proprietarul în vârstă de 80 de ani a decis că este timpul să părăsească definitiv Hell.

John Colone vinde proprietatea pentru a se retrage din activitate, după ce a administrat populara atracție turistică din 1998.

Printre afacerile neobișnuite cu tematică inspirată din iad, capela pentru nunți se numără printre cele mai populare atracții.

Pe site-ul localității apare și o descriere ironică: „O căsnicie care începe în iad nu poate merge decât în sus!”

Localitatea cu nume neobișnuit există din 1838, iar denumirea Hell a fost adoptată oficial trei ani mai târziu.

Când îngheață „iadul”

Iarna, în Hell temperaturile scad sub zero grade, ceea ce înseamnă că „iadul îngheață” la propriu.

Localitatea găzduiește și popularul Hell Saloon, un restaurant care include și o scenă pentru concerte.

Potrivit anunțului imobiliar, proprietatea este profitabilă. În 2024, afacerea a generat venituri brute de 327.000 de dolari (282.000 de euro).

Hell se află la aproximativ 32 de kilometri nord-vest de Ann Arbor, al cincilea cel mai mare oraș din Michigan. De-a lungul anilor, localitatea a devenit o destinație preferată de turiștii aflați în căutarea unui loc neobișnuit.

Site-ul oficial de turism al statului Michigan laudă atracțiile localității.

„Hell este o destinație excentrică și un loc care merită vizitat, cunoscut pentru umorul său diabolic și atracțiile sale neobișnuite”, se arată în descriere.

„Fie că veniți pentru distracție, fotografii sau doar pentru a putea spune «am fost în iad și m-am întors», acest oraș neconvențional oferă o experiență memorabilă și distractivă”.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
„Fjord” a intrat în cursa pentru o nominalizare la Oscarul pentru „Cel mai bun film internațional”
Gandul
Antena 1 l-a sancționat pe Gabi Tamaș pentru derapajele repetate. Adi Vasile a făcut anunțul
Cancan
GALERIE FOTO. Iubitele fotbaliștilor englezi de la Campionatul Mondial arată uluitor. Cu ce se ocupă tinerele
Prosport
De ce nu scad prețurile locuințelor deși România traversează o criză economică? Doi experți explică paradoxul imobiliar
Libertatea
Durerea testiculară: cauze, simptome și când trebuie mers urgent la medic
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia