Lovitură pentru universitățile din SUA. Împrumuturile pentru studenți vor fi condiționate de salariile absolvenților

Măsura marchează cea mai recentă inițiativă a administrației președintelui Donald Trump de a spori controlul asupra sistemului de învățământ superior.

Noile reguli impuse universităților

Potrivit Departamentului Educației al Statelor Unite, noile reglementări fac parte dintr-un sistem extins de transparență privind taxele de școlarizare și rezultatele economice ale studiilor, precum și dintr-o regulă de responsabilitate a câștigurilor absolvenților, scrie Reuters.

Conform acestora, programele de licență vor fi obligate să demonstreze că absolvenții obțin venituri mai mari decât o persoană cu diplomă de liceu, iar programele de masterat și doctorat vor trebui să arate că veniturile absolvenților depășesc câștigurile medii ale unei persoane cu diplomă de licență.

Un program de studii care nu reușește să îndeplinească acest prag minim de rentabilitate economică în două din trei ani consecutivi va pierde dreptul de a participa la programul federal de împrumuturi directe pentru studenți. Regulamentul final urmează să fie publicat la 1 iulie, iar anul 2027 va fi primul în care instituțiile de învățământ vor fi evaluate în baza noilor criterii.

Mai mult, după trei ani consecutivi de rezultate slabe, Departamentul Educației al Statelor Unite poate decide retragerea eligibilității pentru fondurile federale prevăzute de Legea educației superioare, inclusiv pierderea accesului la bursele federale pentru studenți cu venituri reduse, pentru toate programele care nu generează câștiguri suficiente pentru absolvenți.

Controverse privind împrumuturile pentru studenți

Finalizarea acestor reguli a fost relatată anterior de The Wall Street Journal și se înscrie într-un conflict mai amplu dintre administrația Trump și mediul universitar. Președintele a încercat să reducă sau să înghețe finanțarea federală a universităților, invocând protestele pro-palestiniene, politicile privind identitatea de gen, inițiativele climatice și programele de diversitate.

Administrația Trump a susținut că unele proteste universitare ar fi antisemite și ar sprijini grupări extremiste. Aceste acuzații au fost respinse de protestatari, inclusiv de organizații evreiești, care afirmă că autoritățile confundă criticile la adresa acțiunilor Israelului cu antisemitismul.

Organizațiile pentru drepturile civile avertizează că aceste măsuri afectează libertatea de exprimare, autonomia academică și drepturile studenților.

În paralel, administrația Trump a redus semnificativ personalul Departamentului Educației, transferând o parte dintre atribuții către alte agenții federale. În mai multe cazuri, instanțele americane au decis restabilirea fondurilor tăiate universităților, invocând lipsa respectării procedurilor legale.