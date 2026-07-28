SUA: Două districte școlare și-ar putea pierde finanțarea federală din cauza politicilor privind elevii transgender

Departamentul Educației al Statelor Unite a anunțat luni că, în colaborare cu Departamentul de Justiție, analizează politicile adoptate de două districte școlare din Michigan și Maryland, notează Reuters.

În urma analizei, cele două districte se pot confrunta cu acțiuni în instanță sau pierderea finanțării federale.

Autoritățile federale susțin că Școlile Publice din Districtul Anne Arundel, din statul Maryland, încalcă Legea privind drepturile educaționale și confidențialitatea familiei (FERPA) prin clasificarea informațiilor despre identitatea de gen a unui elev.

„Districtul clasifică în mod necorespunzător informațiile privind așa-numita „identitate de gen” a unui elev drept „informații medicale confidențiale”. Părinți din districtul Anne Arundel au descoperit că școala o ajuta în secret pe fiica lor să se dea drept băiat la școală, după ce au primit un e-mail în care fiica lor era menționată folosindu-se pronume masculine”, se arată în comunicatul de presă al Departamentului.

De asemenea, Departamentul Educației afirmă că Ann Arbor Public Schools, din Michigan, ar încălca aceeași lege printr-o politică despre care susține că obligă personalul școlii să nu dezvăluie părinților statutul de transgender al unui copil.

Guvernul federal va lua măsuri împotriva Districtului Anne Arundel și a acordat Districtului Ann Arbour termen până la 10 august pentru a demonstra de ce nu ar trebui să adopte măsuri similare.

Acțiunea se înscrie în seria de măsuri promovate de administrația Trump pentru limitarea recunoașterii drepturilor persoanelor transgender.

Anterior, președintele a emis mai multe ordine executive privind acest subiect și a stabilit, printr-o directivă, că guvernul federal va recunoaște doar două sexe: masculin și feminin.

Aceasta nu este prima amenințarea de înghețarea a finanțării federale din partea liderului de la Casa Albă. Anterior, a intrat în conflict cu mai multe universități Ivy League în legătură cu inițiative privind schimbările climatice, protestele pro-palestiniene împotriva ofensivei Israelului în Gaza și programele de diversitate.